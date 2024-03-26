З людьми проводять "профілактичні бесіди".

Після масштабного теракту у Москві російські загарбники прискіпливо перевіряють громадян Таджикистану на окупованих територіях України.

Як повідомляє Центр національного спротиву, від початку повномасштабної війни вони завозили в Україну робітників з Центральної Азії, змінюючи демографічний склад населення на цих територіях. Зараз там проживає близько 100 тисяч вихідців з Узбекистану та Таджикистану.

"У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди", - йдеться у повідомленні.

Теракт у Москві: останні новини

Як відомо, на початку березня Сполучені Штати Америки попередили, що у Москві можуть влаштувати теракти. Путін назвав ці заяви "провокацією та шантажем".

Вже 22 березня озброєні терористи відкрили вогонь по людях та підпали підмосковний Crocus City Hall. Повідомлялося про 139 загиблих та понад 180 постраждалих під час стрілянини та пожежі.

Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ. Наступного дня в Росії заявили, що затримали чотирьох підозрюваних, їх заарештували. В мережі публікували кадри катувань.

Попри те, що світ не вірить у причетність України, Росія постійно намагається зв'язати цей напад з Києвом. Доказів цього у них немає.

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