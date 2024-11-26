Зазначається, що в місті працюватимуть пункти обігріву.

Армія Російської Федерації вночі 26 листопада атакувала Тернопіль дронами. Унаслідок удару частина жителів залишилася без електропостачання.

Мер Тернополя Сергій Надал в ефірі телеканала "Київ 24" розповів, що в місті тролейбуси поки що не вийдуть на маршрути, але збільшили кількість автобусів. За його словами, школи та дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі, а електрика подаватиметься в ці установи за рахунок штатного електропостачання та генераторів.

"Не можу дати чітку відповідь, будуть працювати протягом дня, оскільки є серйозні пошкодження, і тут все залежить не тільки від роботи енергетиків, а від можливості отримання додаткової потужності електроенергії", - зазначив мер міста.

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Водночас він зазначив, що в регіоні зараз найкритичніша ситуація зі світлом від початку повномасштабної війни.

"Так, вона (ситуація зі світлом, - УНІАН) гірша, ніж була в попередні періоди, але я думаю, якщо буде йти робота, так як вона триває нині, то зможемо це якомога швидше відновити", - повідомив Надал.

Також він зазначив, що в місті працюватимуть пункти обігріву.

Російські окупанти в ніч на вівторок, 26 листопада, знову застосували проти Києва безпілотні літальні апарати. Дрони заходили на столицю України з різних напрямків хвилями групами, в яких була різна кількість дронів, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА додали, що українські воїни виявили та ліквідували понад десяток російських безпілотників, які загрожували столиці.

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