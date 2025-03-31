У населеному пункті тривають міські бої, ворогу складно пересуватися вулицями.

У місті Торецьк російські загарбники, щоб зайти в тил Силам оборони України, використовують підземні комунікації, включаючи каналізаційні системи.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, у місті тривають міські бої.

"У Торецьку противник намагається зайти взагалі де завгодно. А вчора надійшла інформація про його спроби використати підземні комунікації для заходу в тил нашим військам на окремих вулицях. Тобто, він хоче заходити не тільки з флангів, а й знизу. Оскільки це теж пріоритетний напрямок, росіяни намагаються використати там всі можливості для обходу українських військ", - наголосив Трегубов.

Відео дня

Він додав, що під Покровськом окупанти намагаються прорватися довкола міста, а у Торецьку – "чисто міські бої".

"Коли неможливо просунутися вулицями, вони починають вигадувати. Ось додумались йти по підземних комунікаціях", - розповів військовий і додав, що в тому числі йдеться за каналізаційні системи.

Він нагадав, що подібні ситуації були під час АТО та у Суджі Курської області РФ, де росіяни намагалися пройти по газопроводу.

"Але, як ми знаємо, це не завжди добре для них закінчується", - підкреслив Трегубов.

Військовий також розповів, що на деяких напрямках окупанти використовують старі танки, переобладнані для перевезення десанту. Трегубов пояснив, що ці танки дуже тісні всередині та взагалі не пристосовані для таких "операцій".

Ситуація в Торецьку

Офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Ілля Самойленко розповів, що бої в Торецьку тривають, хоч росіяни оголосили ще 7 лютого про його захоплення. Боєць вважає, що найочевидніші цілі для російської армії – саме Торецький напрямок, прорив у Костянтинівку та Покровськ. За словами військового, проблемою для ЗСУ може стати накопичення росіянами великої кількості бронетехніки, механізованих підрозділів. Самойленко попереджає, що тактика противника може дати свої плоди, водночас лінія фронту зараз стабілізована, та основні маршрути - під вогневим контролем ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: