Рух "Атеш" повідомляє про великі втрати окупантів.

Російські загарбницькі війська зазнають величезних втрат під час штурмів правобережжя Херсонської області.

За даними агентів партизанського руху "Атеш", найскладніша ситуація склалася у підрозділах 70-ї мотострілецької дивізії Сухопутних військ Російської Федерації. Через це, а також через некомпетентність та свавілля командирів, рух фіксує зростання кількості звернень від окупантів:

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"Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою: цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Військове керівництво, незважаючи на це, продовжує посилати своїх людей на вірну смерть, сподіваючись знайти вигідніше місце для наступного десанту".

Штурми армії РФ на півдні

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що наразі окупанти не здатні піти у повноцінний наступ на Херсон, однак вони систематично намагаються окупувати острови на Дніпрі.

Нагадаємо, 20 грудня загарбницькі війська РФ здійснили масований обстріл Херсона, а в бік міста намагалися прорватися диверсійно-розвідувальні групи.

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