Росіяни атакували торговельний центр у густонаселеному районі Одеси (фото)

Зранку окупанти також атакували місто, пошкоджено приватний будинок.

Російські військові атакували торговельний центр "Сім’я", розташований у густонаселеному районі Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, пізно ввечері 3 листопада під час повітряної тривоги моніторингові канали попередили, що на регіон сунуть реактивні дрони.

Згодом перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено торговельний об’єкт та житлові будинки.

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За його словами, навколо – велика кількість багатоповерхових житлових будинків, в яких вибито шибки тощо. За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило

Розгорнуто оперативний штаб. Працюють представники Одеської міської військової адміністрації, районної адміністрації та комунальних підприємств.

"Міські служби працюють на місці та надають необхідну допомогу мешканцям. Представники районної адміністрації консультують щодо отримання матеріальної допомоги. Комунальні підприємства допомагають закривати пошкоджені вікна та дверні отвори", – зазначив Філатов.

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак також заявив, що унаслідок нічного удару по торговельному центру вибуховою хвилею вибило вікна в прилеглих будинках. З самого ранку ворог теж атакував Одесу, додав посадовець.

"Пошкоджено приватний будинок, автівку і дорожнє покриття. На щастя, ніхто не постраждав. Триває обстеження та фіксація пошкоджень", - додав Лисак.

У соцмережах очевидці повідомляють, що окупанти завдали удару по торговельному центру "Сім'я", який знаходиться в одному зі спальних районів. Спалахнула пожежа.

За даними пресслужби ГУ ДСНС в Одеській області, після влучання спалахнула пожежа. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники оперативно ліквідували займання та не дали вогню поширитися на більшу площу. До приборкання наслідків ворожої атаки залучили понад 60 вогнеборців, а на місці події психологи ДСНС надавали необхідну допомогу людям.

Удари по Одесі

Як писав УНІАН, у ніч на 2 листопада російські військові атакували Одесу та Одеську область. Зокрема, в Одесі під ударом опинилися об’єкти інфраструктури, пошкоджено житлові будинки та гараж, вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях. Також ворог здійснив повітряний напад на Ізмаїльський район області - унаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 10 населених пунктів Кілійської та Вилківської громад. Під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема хлібопекарня та склад зі збіжжям, а також енергетична інфраструктура.

Поранення отримали п’ять жінок, з яких 4 – в Одесі.