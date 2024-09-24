У ніч на вівторок, 24 вересня, Україною курсують російські ударні дрони типу "Shahed", які запустили загарбники.

Наразі тривогу оголосли у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Київській та Вінницькій областях.

О 01:13 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння з території Бєлгородської області. Згодом військові поінформували, де зараз перебувають російські безпілотники.

Відео дня

дрони з Київщини летять на Житомирщину, курс західний:

БПЛА з Чернігівщини - на Київщину західним курсом;

БПЛА з Потавщини на Київщину західним курсом;

БПЛА з Черкащини на Київщину північно-західним курсом;

декілька груп дронів фіксують в центральній частині Полтавщини (між Миргородом та Полтавою), вони прямують на південь та південний захід;

групи безпілотників на Сумщині у напрямку Полтавщини;

БПЛА з Одещини на Вінниччину північно-західним курсом;

БПЛА в центральній частині Одеської області курсом на Вінниччину;

нові групи "шахедів" з Херсонської області прямують у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

Київська обласна військова адміністрація попередила, що в регіоні працює протиповітряна оборона. "Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

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