Не ігноруйте повітряні тривоги.

Цієї ночі Україну знову атакують безпілотні літальні апарати типу "Shahed". Повітряні сили Збройних сил України повідомлять про декілька груп дронів.

У повідомленні в офіційному Telegram-каналі ПС зазначається, що безпілотники рухаються з Чорного моря. Вона летять через Очаківський район Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу. Війські попереджають, що курс цих БПЛА може змінюватися.

Наразі повітряна тривога лунає у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. На Запоріжжі вона пов’язана з активністю російської тактичної авіації, Донеччину раніше попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Відео дня

Інформація оновлюється...

Оновлено о 02:07: Запорізька область - загроза ударних дронів. Групи БпЛА типу "Shahed" рухаються через Миколаївську область в північно-східному напрямку.

Що відомо про ракетну загрозу

Нагадаємо, ввечері у Силах оборони півдня повідомили, що окупанти тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М".

Його спорядження - до восьми ракет типу "Калібр". Військові визначили рівень рактеної небезпеки як дуже високий.

Вас також можуть зацікавити новини: