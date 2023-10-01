Не ігноруйте тривоги.

У ніч на понеділок, 2 жовтня, російські загарбники запустили в бік України безпілотні літальні апарати.

Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України, група дронів типу "Shahed" вже перебуває у повітряному просторі Херсонської області. Російські безпілотники рухаються у напрямку Миколаївщини.

Наразі тривогу оголошено у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Харківській областях.

Відео дня

Інформація оновлюється...

Атаки дронів по Україні: останні новини

Як відомо, українські міста та селища систематично потерпають від атак безпілотників. За даними військового оглядача Олександра Коваленка, минулого місяці російські окупанти запусили по Україні 521 дрон.

Минулої ночі росіяни також атакували Україну БПЛА та ракетами. Вибухи лунали в Одесі та у Харкові.

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив, що російські загарбники використовують фальш-цілі, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону.

Вас також можуть зацікавити новини: