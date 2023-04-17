Місцева влада заявила, що горять два об'єкти.

У ніч на понеділок, 17 квітня, у російському Бєлгороді загорілася підстанція.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, пожежа на підстанції біля слідчого ізолятора почалася після "прильоту" - нібито її атакував український безпілотний літальний апарат. В результаті цього в центрі міста і населених пунктах області проблеми з електрикою.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що Бєлгороді і Бєлгородському районі зафіксовані дві пожежі на цивільних об'єктах.

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"Постраждалих немає. Всі оперативні служби на місці, йде ліквідація пожежі", - написав він.

Вибухи і пожежі в Бєлгороді

Як відомо, у місті та області після повномасштабного вторгнення РФ часто відбуваються пожежі. Саме з території Бєлгорода росіяни обстрілюють ракетами Харківську область, іноді вони розриваються на їх території.

10 квітня на території аеропорту ім. Шухова в Бєлгороді впав безпілотний літальний апарат з бомбою, а до цього інший БПЛА атакував газову станцію.

Нагадаємо, що місцева влада вирішила цього року відмовитися від параду до 9 травня, щоб "не провокувати Україну".

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