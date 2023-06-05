Постраждалих немає, повідомив губернатор Гладков.

У ніч на понеділок, 5 червня, у Бєлгородській області виникла пожежа на одному з енергетичних об'єктів.

Як повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі, інцидент стався в Бєлгородському районі. За його словами, загоряння почалося через скидання вибухового пристрою з безпілотного літального апарату.

"У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об'єктів. Попередньою причиною загоряння став скинутий вибуховий пристрій з безпілотника. Постраждалих немає. Відключення споживачів немає. На місці працюють оперативні служби", - написав він.

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Що відбувається в Бєлгородській області

Як відомо, бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" провели ряд рейдів на територію Росії, прорвавши кордон.

4 червня вони заявили, що заходять в передмістя Шебекіно. Пізніше стало відомо, що вони взяли в полон двох солдатів армії РФ в Новій Таволжанці. Бійці записали звернення до Гладкова, запропонувавши йому обміняти солдатів на можливість "поспілкуватися про долю Росії".

Губернатор області відповів, що готовий зустрітися, однак назвав інший час і місце. В результаті зустріч не відбулася.

Пізніше з'явилося нове відео бійців РДК, в якому вони сказали, що кількість полонених збільшилася. Вони сказали, що передадуть їх Україні для обміну.

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