фото голова Чернігівської ОВЦА В'ячеслав Чаус
У Чернігові затримали пілота збитого російського літака, інший пілот загинув.
Про це у Telegram повідомляє голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник", - заявив Чаус.
фото голова Чернігівської ОВЦА В'ячеслав Чаус
Нагадаємо, на Чернігівщині українська протиповітряна оборона збила ще один штурмовик окупантів. Про це повідомило Оперативне командування "Північ".
Як повідомляв УНІАН, 4 березня Збройні сили України знищили три російських штурмовики Су-25 та три вертольоти.