Російського пілота затримано в районі Забарівки.

У Чернігові затримали пілота збитого російського літака, інший пілот загинув.

Про це у Telegram повідомляє голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник", - заявив Чаус.

Нагадаємо, на Чернігівщині українська протиповітряна оборона збила ще один штурмовик окупантів. Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Збройні сили України знищили три російських штурмовики Су-25 та три вертольоти.