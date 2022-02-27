Захоплено майже півсотні моряків.

У Чорному морі росіяни захопили два цивільних українських судна.

Про це повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ.

"Вчора, оголосивши "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС РФ захопили в полон ще два цивільних українських судна", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що танкер "Афіна" перебуваючи в територіальному морі Румунії, в 22 милях від острова Зміїний, отримав по відкритому каналу зв'язку і безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Судновласник танкера негайно повідомив про це всі компетентні органи в Україні.

У той же час, відстежуючи рух суден в даному районі, Морські прикордонники зафіксували факт різкої і нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором – суховантажу "Принцеса Ніколь". Дане судно також прямувало з румунських вод у напрямку острова Зміїний.

"Майже одразу, коли обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС (система ідентифікації суден – УНІАН), і вони припинили виходити на зв'язок. А вже сьогодні вранці системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування в 18 милях від окупованого Криму", - повідомили в загоні.

Підкреслюється, що таким чином російські військові кораблі в черговий раз зухвало порушили норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили піратське захоплення двох суден під прапором України з майже 50 мирними членами екіпажів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ця ж група кораблів ВМС РФ захопила рятувальне судно "Сапфір", яке вирушило на острів Зміїний з гуманітарною місією.

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