Росія захопила рятувальне судно "Сапфір" / фото t.me/miUkraune
У суботу, 26 лютого, під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.
"Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства. Уже скоро за всі військові злочини - прийде кара", - йдеться в повідомленні.