Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.

У суботу, 26 лютого, під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.

"Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства. Уже скоро за всі військові злочини - прийде кара", - йдеться в повідомленні.