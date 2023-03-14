Загальний можливий залп – 28 крилатих ракет.

У Чорному морі знову перебувають російські військові кораблі. Станом на вечір вівторка, 14 березня 2023 року, там знаходяться 4 носії крилатих ракет "Калібр".

"У Чорному морі – 4 ворожі ракетоносії. Загальний можливий залп – 28 "Калібрів", – повідомив у Telegram речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

При цьому вранці 14 березня, за даними ВМС ЗСУ, в Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв зменшилася до одного.

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Оновлено: Оперативне командування "Південь" повідомляє, що загалом в Чорному морі вороже угруповання збільшено до 17 кораблів.

"На фоні регулярних повітряних тривог і активності ворожої авіації в Чорному морі суттєво збільшено корабельне угруповання до 17 одиниць. Незважаючи на сильний шторм, на бойове чергування виведено 4 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 28", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ворог продовжує вишукувати нову тактику дій, "грати м'язами" та намагається чинити психологічний тиск. Крім того, повідомляється, що штормова погода в Чорному морі підвищує мінну загрозу на узбережжі та в прибережних водах.

Ракетні удари РФ по Україні

14 березня 2023 року у Генштабі ЗСУ застерегли про високий рівень ракетної загрози по всій території України. Протягом дня в Україні декілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу.

Під час однієї з них ворог атакував Одеську область ракетами Х-31П. Російські літаки Су-24 зайшли з моря та випустили чотири ракети.

Останній масований удар РФ по Україні стався в ніч проти 9 березня. Тоді атака тривала понад 6 годин. Вибухи лунали в декількох регіонах. Подекуди зникло світло.

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