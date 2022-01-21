Дане питання обговорюватимуть наступного тижня.

У російській Держдумі наступного тижня обговорять ініціативу комуністів про визнання окупованих районів Донбасу - так званих "ДНР" та " ЛНР".

Про це сьогодні вранці повідомив у своєму Телеграм-каналі спікер Думи В'ячеслав Володін.

За його словами, підтримати відповідне звернення до Путіна вже висловили готовність фракції "Справедливої Росії" та "ЛДПР" опального Володимира Жириновського.

"Думаю, депутатів від" Єдиної Росії "- вони неодноразово висловлювалися з цієї теми - також турбує питання захисту життя російських громадян і співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР". Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне і відповідальне. У зв'язку з цим правильно буде наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити дану ініціативу. Потім за підсумками - розглянути питання на Раді Державної Думи", - сказано в повідомленні.

Володін у традиційній для російської риторики манері звинуватив керівництво України в "ігноруванні Мінських угод", а НАТО - у прагненні "окупувати Україну". Він також заявив про необхідність "шукати рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян і співвітчизників" на окупованому Донбасі.

Визнання "ЛДНР" Росією: що відомо

Раніше Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін висловив сумнів, що РФ зможе визнати "ЛДНР".

У Кремлі спочатку заявили, що не бачили проекту документа, але незабаром додали, що не будуть його коментувати до прийняття рішення Держдумою.