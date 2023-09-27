Якщо ж військові відмовляються підписати контракт, то їм погрожують примусовою відправкою в батальйон "Шторм".

У так званій "ДНР" строковиків і літніх військових змушують підписувати контракт з Міноборони РФ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у в/ч 08805 почався "пресинг з підписання контрактів" після її переформування. Якщо ж військові відмовляються підписати контракт, то їм погрожують примусовою відправкою в батальйон "Шторм".

Стверджується, що мова йде про строковиків. Також хлопців лякають тим, що в разі оголошення мобілізації їх все одно відправлять на війну, але в більш важких умовах.

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Повідомляється, що в роту приїжджав батальйонний замполіт. Він сказав, що "вік не перешкода і здоров'я не важливк".

"Вам за це нічого не буде. Командуванню потрібна позитивна статистика. Хто не підпише, за того після 1 жовтня комбат боротися не буде. Можуть перевести, незважаючи на великий недоштат. Закони Росії - дурниця, потрібна позитивна статистика", - сказав він.

Мобілізація на окупованих територіях - деталі

Росіянин продовжують проводити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях півдня України. Зокрема, на Херсонщині, видаючи паспорти РФ, вони вручають чоловікам повістки до військкомату для постановки на облік. Про це повідомляє Центр національного опору .

У відомстві зазначають, що гауляйтери запевняють: це лише планові заходи. Хоча раніше ці ж гауляйтери говорили, що ніякого військового обліку на окупованій території не буде.

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