Більшість завербованих кубинців зголосилися стати до лав окупантів з економічних причин, а не ідейних.

Росія вербує громадян Куби для участі у війні проти України. Для більшості тих, хто зголосився на пропозицію вербувальників, це просто спосіб втекти із самої Куби. Про це пише видання Politico, журналістам якого вдалося поспілкуватися з деякими кубинськими найманцями.

Так, видання наводить приклад 19-річного Сезара – бармена з Гавани, який ледь зводить кінці з кінцями і вже мав невдалу спробу вибратися з Куби човном. Тепер же він зможе покинути "Острів Свободи" літаком до Москви, квиток на який оплатив російський вербувальник.

"Якщо це та жертва, на яку я повинен піти заради успіху своєї сім’ї, я це зроблю. Ви можете бути фізиком-ядерником і все одно померти з голоду тут. З моєю нинішньою зарплатою я ледве можу купити такі елементарні речі, як туалетний папір або молоко", — сказав Сезар і висловив сподівання, що на війні йому дозволять бути просто фельдшером.

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Також Politico з’ясувало, що не усім завербованим кубинцям кажуть правду щодо того, чим саме їм доведеться займатися на фронті. Наприклад, 40-річний доброволець на ім’я Педро стверджує, що вербувальники обіцяли йому роботу водія - возити персонал та будматеріали в тиловій зоні. Але вже після прибуття в Росію йому розповіли, що насправді кубинцю доведеться воювати саме зі зброєю в руках.

"Ми підписали контракт з дияволом. А диявол цукерки не роздає", – зізнається чоловік, якому незабаром світить відправка на фронт.

Видання з’ясувало, що активну вербувальну кампанію на Кубі Росія розгорнула ще наприкінці минулого року. Потенційним найманцям пропонують річний контракт з російською армією та швидку легалізацію в Росії. Також їм обіцяють одноразову допомогу у 2000 доларів США та місячну зарплату в розмірі 2100 доларів. Наразі йдеться про кілька десятків, або сотень завербованих.

На думку експертів, що коментують ситуацію, вербування іноземців потрібно Росії більше для пропагандистських завдань – показати, що в світі підтримують агресію проти України. "Без володіння мовою, знання місцевості або відповідної підготовки до сучасної війни, вони будуть швидко вбиті, і все", — каже старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Павло Лузін.

Росія вербує кубинців на війну

Як писав УНІАН, на початку вересня навколо Куби вибухнув дипломатичний скандал через повідомлення, що Росія вербує кубинців для війни в Україні. Тоді МЗС Куби на публіку зробило заяву, що буцімто виступає категорично проти цього.

Тоді ж з’явилися повідомлення, що кубинська влада заарештувала групу вербувальників, які заманювали кубинців на війну проти України.

Однак паралельно кубинські високопосадовці робили прямо протилежні заяви, що Гавана буцімто не проти того, щоб кубинські громадяни підписували контракти з російською армією.

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