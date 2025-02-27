Перед спаленням фото Джонсона, Макрона і Ляєн використовували як мішені для стрільби.

У центрі окупованого Донецька під час святкування Масниці організували "розправу" над "неслухняними" європейськими лідерами - спалили "опудала" глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона і колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Відповідне відео оприлюднили в Telegram бійці легіону "Свобода Росії" і Російського добровольчого корпусу (РДК), які разом із ЗСУ борються за незалежність України.

На відео можна побачити, як горять три фігури приблизно в людський зріст, до "голів" яких прикріплені фото європейських політиків. Навколо "опудал" водять хоровод, очевидно, місцеві жителі, серед яких - багато молоді. За кадром чути пісню "Русские вперед". Зазначається, що "акція" відбулася сьогодні в Донецьку.

"Мракобісся триває...", - пишуть військові.

Донецькі Telegram-канали пишуть, що зараз у центрі Донецька триває "масляний тиждень", і якраз 27 лютого почалися найактивніші гуляння. Невідомий, вочевидь, один з організаторів каже, що під час "свята" роздавали публіці млинці та теплий чай, а "апогеєм" стало спалення.

"Яка ж Масниця без спалення опудал, тому вирішили спалити ворогів нашої країни, ворогів Росії, ось цих неслухняних, нехороших товаришів", - каже він.

На інших відео, які тиражують, зокрема, офіційні державні ЗМІ РФ, зафіксовано, як перед запаленням, "фігури" вищеназваних європейських лідерів використовували як мішені для стрільби. На ролику видно, що стріляють, імовірно, холостими патронами, з автоматичної зброї підлітки та молодь.

Ситуація в Донецьку

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявляв, що росіяни самі обстрілюють окупований Донецьк, що стало, зокрема, частиною військової передвиборчої програми Путіна. Зазначалося, що йдуть обстріли конкретно по мирному населенню, яке залишилося в Донецьку - при чому, більшість із них проукраїнська, чекає на Україну. На думку Світана, проросійське населення давним-давно за Уралом, "мастирить" собі там місця, а проукраїнське - залишилося в Донецьку.

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