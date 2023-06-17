Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач.

Російські військові проводять заходи з підготовки своїх мобілізованих на окупованому острові Джарилгач в Херсонській області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. "Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів", йдеться у повідомленні Генштабу.

Окупація острова Джарилгач

19 травня стало відомо, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі Лазурного, засипавши переправу до острова піском. Окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Відео дня

А 25 травня Генштаб повідомляв, що російські окупаційні війська розмістили на острові Джарилгач приблизно три сотні своїх військових та 15 човнів, які вони вкрали у місцевих мешканців.

Вас також можуть зацікавити новини: