Ситуація навколо Костянтинівки розгортається за найважчим сценарієм, - DeepState

Російські війська посилюють тиск на Костянтинівку з кількох напрямків, намагаючись ускладнити постачання українських підрозділів.

Ситуація навколо Костянтинівки у Донецькій області продовжує ускладнюватися. Про це повідомляють українські військові оглядачі Deep State, які відстежують обстановку на фронті.

За їхніми даними, російські підрозділи чинять тиск на місто одразу з кількох напрямків. Зокрема, повідомляється про фіксацію ворожої піхоти зі східного напрямку через Новодмитрівку, а також про активність окупантів поблизу Берестка та Іллінівки.

Автори повідомлення зазначають, що російські війська можуть намагатися реалізувати сценарій, схожий на той, який раніше застосовувався під час боїв за Покровськ. Йдеться про поступове просування, використання малих піхотних груп, облаштування засідок та наведення ударних дронів для встановлення вогневого контролю над шляхами постачання.

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Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту.

Особливе занепокоєння викликає північна частина міста. За оцінкою джерела, саме там російські військові можуть спробувати вийти до вузької ділянки, яка дозволить суттєво ускладнити логістику українських підрозділів у центральній та південній частинах Костянтинівки.

Водночас місто продовжує зазнавати інтенсивних обстрілів. За словами аналітиків, російська армія активно застосовує тактику руйнування міської забудови, завдаючи ударів по населеному пункту.

Окремо зазначається, що в російському інформаційному просторі з'являються відео про нібито захоплення Костянтинівки або окремих її районів. Автори стверджують, що частина такого контенту може бути створена із застосуванням технологій штучного інтелекту. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Костянтинівка залишається одним із ключових населених пунктів на підступах до Слов'янсько-Краматорської агломерації, тому російські війська приділяють цьому напрямку особливу увагу. Аналітики вважають, що у разі встановлення контролю над містом наступним важливим логістичним вузлом може опинитися Дружківка, а згодом зростатимуть ризики і для Краматорська.

"Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти. Далі московитам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи", - резюмували аналітики.

Ситуація біля Костянтинівки - останні події

Раніше військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що ситуація в районі Костянтинівки на Донеччині складається "не найкращим чином" для України. Він додав, що намагання ворога у захопленні міста не стане "легкою прогулянкою" для росіян. За словами експерта, про те, що РФ зможе захопити це місто протягом одного-двох тижнів, наразі не йдеться.

За словами командира батальйону безпілотних систем 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сергія Ярого, росіяни залучили до зачистки міста штурмові підрозділи.У Костянтинівці українські військові ведуть міські бої з особовим складом російських окупантів, які просочилися в місто.

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"Сама Костянтинівка перебуває в напівоточенні через те, що противник просунувся в районі Часового Яру та Берестків. Тому ситуація дуже складна з погляду логістики до самого міста, адже вона здійснюється двома основними маршрутами, які противник намагається максимально контролювати. Через це логістика перебуває в дуже напруженому стані: евакуація, постачання та введення нашої піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені", - розповів він виданню hromadske.