Водіям транспортних підприємств погрожують звільненням за українське водійське посвідчення.

В окупованій Горлівці Донецької області тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видача нових посвідчень за російським стандартом є неможливою за відсутності паспорту громадянина Російської Федерації.

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"Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти", – мовиться у зведенні.

Також в Генштабі поінформували, що в одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 9 січня 2023 року завершились тримісячні контракти.

"Через це, близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію", – заявили в Генштабі.

Ситуація на окупованих територіях

На Луганщині росіяни змушують людей віддавати дітей на "патріотичне виховання" до козацько-кадетського корпусу. У разі відмови погрожують позбавленням батьківських прав.

Кінбурнську косу в Миколаївській області утримують російські казаки з добровольчої бригади "Дон". Саме ці зловмисники обстрілювали місто Очаків з важкого озброєння.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області палає російська база на території захопленого заводу. Вибухів місцеві жителі не чули. Отже, не вони спровокували займання.

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