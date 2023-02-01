У разі відмови віддавати своїх дітей до козацько-кадетського корпусу погрожують позбавленням батьківських прав.

У Старобільську Луганської області російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до так званого козацько-кадетського корпусу. Це змушують робити для начебто "правильного патріотичного виховання".

Як ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України, порушувати права людини.

За даними Генштабу, людям, які відмовляються віддавати своїх дітей до зазначеного корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав.

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Ситуація на Луганщині

Сили оборони України продовжують крок за кроком просуватись в напрямку Кремінної і Сватового у Луганській області. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація в області важка, але контрольована.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російських окупантів зі шпиталю в районі Новоіванівки Луганської області після надання мінімальної допомоги відправляють на передову. Ступінь важкості поранень загарбників зазвичай зменшують.

Водночас в самому Луганську нема де народжувати. Через те, що окупанти лікують своїх поранених в пологових будинках міста, пологи приймати можуть лише в Луганському обласному перинатальному центрі. Російські загарбники, які зазнають значних втрат на війні проти України, лікують своїх поранених у пологових будинках Луганська.

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