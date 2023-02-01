Бригадою ворога на Кінбурнській косі керує колишній мер Тамбова, зазначили журналісти.

Кінбурнську косу в Миколаївській області утримують російські казаки з добровольчої бригади "Дон", саме ці зловмисники обстрілювали місто Очаків з важкого озброєння.

Ворожу бригаду очолює екс-мер російського міста Тамбов Олексій Кондратьєв (позивний "Партизан"), повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відомості журналістів проекту "Схеми".

Журналісти з’ясували, що зловмисник служив у частинах спецпризначення Генштабу Міноборони Росії, брав участь у бойових діях, зокрема, у Чечні та Грузії, а потім у 2010 році очолив список путінської партії "Єдина Росія" на виборах до тамбовської міської думи й упродовж наступних п’яти років був мером Тамбова. До 2020-го він був членом Ради Федерації (входив до комітету з оборони та безпеки).

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Заступник Кондратьєва - окупант Микола Дьяконов (позивний "Атаман"). За даними пропагандистів, саме "Атаман" у березні минулого року ініціював створення бригади під назвою "Дон".

Дьяконов з 1998 до 2009 року служив в російській армії, а потім був помічником депутата Держдуми РФ з фракції "Єдиної Росії" Віктора Водолацького. За відомостями ЗМІ, "Атаман" брав участь у захопленні росіянами Криму у 2014-му, а потім воював на сході України.

Ситуація на Кінбурнській косі - що треба знати

У листопаді 2022 року повідомлялося, що всю територію Миколаївської області, крім Кінбурнської коси, було звільнено від російських загарбників. Пізніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що на цій косі немає цивільних - росіяни їх примусово виселили.

На початку січня голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ні захисники нашої країни, ні вороги повноцінно не контролюють Кінбурнську косу і острови на Дніпрі в Херсонській області. Гуменюк підкреслила, що на цих територіях проходить лінія південного фронту.

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