Російські військові в понеділок, 27 червня, атакували селище Печеніги Харківської області, через яке проходив "зелений коридор" для мешканців окупованих районів.
Про це повідомив у своєму Telegram Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.
Обстріл почався, коли селищем їхала колона з автобусів з людьми.
"Є постраждалі. Житель селища, чоловік за 90 років, який пережив Другу світову війну, отримав поранення. Зруйновано кілька житлових будинків. Також вибухи викликали пожежу у двох домоволодіннях", - розповів Гусаров.
Рятувальники і медпрацівники надають допомогу постраждалим жителям регіону.
Нагадаємо, що з початку війни Харківська область залишається однією з найбільш "гарячих". Окупаційні війська регулярно обстрілюють житлові квартали обласного центру, а також майже всіх населених пунктів.
Як раніше повідомлялося, на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули дві жінки.
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