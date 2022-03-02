Вони напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

У Харкові висадився російський десант, українські воїни вступили з ним в бій.

Про це повідомили в Службі безпеки України, пише Telegram-канал Верховної Ради України.

"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на шпиталь – Військово-медичний клінічний центр Північного регіону. Між загарбниками та українськими захисниками розпочався бій", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ", напад стався в той момент, коли у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл.

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