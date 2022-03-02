У Харкові військові ведуть бій з окупантами / фото УНІАН (Андрій Марієнко)
У Харкові висадився російський десант, українські воїни вступили з ним в бій.
Про це повідомили в Службі безпеки України, пише Telegram-канал Верховної Ради України.
"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на шпиталь – Військово-медичний клінічний центр Північного регіону. Між загарбниками та українськими захисниками розпочався бій", - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ", напад стався в той момент, коли у місті та області оголосили повітряну тривогу.
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Нагадаємо, що вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл.