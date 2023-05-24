Там спростували заяви окупантів про взяття нових позицій в районі Невського.

Російські окупанти провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Масютівка в 13 км на північний схід від Куп'янська і Білогорівка в 10 км на південь від Кремінної.

Також аналітики зазначили, що з'являлася інформація про те, що російські війська зайняли нові позиції в районі Невського в 18 км на північний захід від Кремінної, проте візуальних підтверджень цьому твердженню ISW не спостерігав.

Відео дня

Крім того, як повідомили в ISW "на відеозаписі, опублікованому 23 травня, нібито відображені невстановлені російські підрозділи ВДВ, що діють в лісах біля Кремінної".

Ситуація в Луганській області

Росіяни на окупованій території області проводять примусову паспортизацію місцевого населення, а також вишукують чоловіків для того, щоб забрати їх воювати проти ВСУ.

Також останнім часом з'явилася підтверджена інформація про те, що ЗСУ прицільно знищують в тилу ворога логістичні об'єкти.

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