Аналітики відзначили, що в РФ спостерігається інформаційна параноя з приводу можливого українського контрнаступу на Харківсько-Луганському напрямку.

Міноборони РФ намагалося відвернути і заспокоїти інформаційну параною з приводу можливого українського контрнаступу на Харківсько-Луганському фронті.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу, що Міноборони Росії заперечувало, що ЗСУ прорвали позиції російських військ на Куп'янському і Лиманському напрямках 11 травня, замість цього заявляючи, що російські сили відбили атаки українських диверсійно-розвідувальних груп поблизу Котлярівки Харківської області (25 км на північний захід від Сватового) і Діброви (5 км на північний захід від Кремінної) і Кремінної Луганської області.

В Інституті зазначили, що росіяни розмістили кадри, на яких видно, як вони завдають ударів по українських позиціях біля Спірного з танків Т-90, Т-80, Т-72Б3 і БМП-2. Однак, геолокація цього відеозапису вказує на те, що російські війська лише незначно просунулися на захід від Спірного.

Відео дня

Крім того, окупанти завдали обмежених наземних ударів по лінії Сватово-Кремінна. А ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських тилах у Луганській області. Так, кадри з геолокацією показують наслідки вибухів на Луганському машинобудівному заводі в Луганську (приблизно в 80-100 км від лінії фронту) 12 травня.

Пропагандисти припустили, що в цьому ударі ЗСУ могли використовувати зброю великої дальності, таку як крилата ракета або нещодавно поставлені ракети Storm Shadow. При цьому деякі з них заявили, що поки рано говорити про те, яку зброю застосовували українські військові, але попередили, що весь російський тил в Луганській області знаходиться в межах досяжності ракет Storm Shadow.

Ситуація в Луганській області

В області найбільш важкі бо йдуть в районі Кремінної. Там зосереджені бойовики Л/ДНР, кадрові російські військові та інші сили. При цьому їх наступи основному безрезультатні. У свою чергу ВСУ постійно завдають ударів по тилу окупант.

Вас також можуть зацікавити новини: