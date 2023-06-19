ЗСУ вели наступ в районі населених пунктів Роздолівка та Берестове. Їм вдалося просунутися в районі Кремінної.

Російські окупанти провели обмежені наземні атаки на північ від Сватового і на південь від Кремінної.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). При цьому аналітики зазначили, що на кадрах з геолокацією видно, що ЗСУ вели обмежений наступ в районі Берестового (30 км на південь від Кремінної) і Роздолівки (32 км на північний захід від Кремінної).

Аналітики повідомили, що 18 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на чотирьох ділянках фронту і досягли деяких територіальних успіхів. "Враховуючи кадри з геолокацією, українські сили просунулися в межах 30 км на південь від Кремінної", - йдеться у звіті.

Відео дня

У ISW повідомили, що Генштаб України повідомляв, що російські війська вели обмежені наступальні операції в районі населених пунктів Берестове, Новоселівське, Білогорівка та Спірне.

Аналітики зазначили, що на кадрах з геолокацією, опублікованих 17 і 18 червня, нібито видно російські підрозділи 24-ї окремої гвардійської бригади спецназу, що діяли на лінії Святове-Кремінна, а також підрозділи 85-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус "ЛНР"), що діяли під Білогорівкою.

Ситуація в Луганській області

У Луганській області тривають бої в районі Сватового та Кремінної. Так, 14 червня російські пропагандисти заявили, що по підрозділах 20-ї гвардійської Червонопрапорної загальновійськової армії під Кремінною прилетіли ракети HIMARS, що спричинило масову ліквідацію окупантів. Володимир Шаповал з підрозділу "Дикі бджоли" батальйону "Дике поле" розповів, як вдалося навести HIMARS на скупчення окупантів під Кремінною. Цей удар російські окупанти називали найбільш смертоносним.

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