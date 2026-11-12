У центрі Києва російський дрон впав посеред дороги, є постраждалий (фото)

У Шевченківському районі Києва під час російської атаки дрон упав на проїжджу частину під час руху транспорту. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram.
Зокрема, станом на 12:40 у столиці працювали сили ППО для перехоплення російських дронів.
Внаслідок атаки у Шевченківському районі столиці відбулося падіння БпЛА на проїжджу частину дороги, сталося загоряння легкового авто.
"Одна людина постраждала внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі. Медики надають допомогу. Палала легкова автівка. Частково пошкоджений автобус", - повідомив Кличко.
На місці працюють екстрені служби.
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що 32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок.
Обстріли Києва - новини
Як повідомляв УНІАН, вранці російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку у Солом’янському районі. Сталося загоряння з 3 по 6 поверхи, на рівні 5-го поверху часткові руйнування. Внаслідок цієї атаки загинула 44-річна жінка.
У ніч на 7 листопада російські загарбники випустили шість балістичних ракет для ураження Північного мосту в Києві. Чотири з них влучили.