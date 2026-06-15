У Києві лунають вибухи, працює ППО, є постраждалі

Ворог атакував Київ дронами та ракетами, чутно вибухи, виникають перебої зі світлом.

У Києві працює ППО, чутно вибухи. Ворог запутив ракети та дрони.

03:06 Наразі 10 постраждалих в Києві внаслідок масованої атаки ворога. 8 із них медики госпіталізували до лікарень міста. Двом надали допомогу на місці, повідомив мер столиці.

03:00 Уже 8 постраждалих в столиці. Шестеро із них – у стаціонарах міських лікарень.Троє поранених у важкому стані, пише Кличко.

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02:21 Підтверджено 5 постраждалих, надходять нові повідомлення й про наслідки, і звернення до медиків. На жаль, ця цифра не остаточна. Фіксуються нові пуски в напрямку столиці, повідомив Ткаченко.

02:13 Як повідомив Тимур Ткаченко: "за оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни СВІДОМО вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь!"

02:12 Уже троє постраждалих у Києві внаслідок масованої атаки ворога. Всі вони перебувають в стаціонарах столичних лікарень. Одна жінка у важкому стані, повідомив Кличко.

02:07 Наразі в столиці двоє постраждалих. Обох медики госпіталізували, повідомив Кличко.

02:06 Триває масована атака балістикою на Київ. Є нові пуски. Разом наразі маємо щонайменше 16 локацій з пошкодженнями, повідомив Ткаченко.

01:48 Загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа на даху Успенського собору, повідомив Кличко.

01:45 Мер Києва Кличко повідомив, що у північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі.

01:37 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок.

В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами.

У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

01:30 Горить багатоповерхівка в Оболонському районі, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Наразі фіксуємо наслідки атаки щонайменше на 7 локаціях. На жаль, росіяни продовжують тактику терору житлової забудови. Наразі підтверджено 1 постраждалого, це оперативна інформація.

Загроза балістики триває, також є ймовірність застосування крилатих ракет та БпЛА протягом ночі. Залишайтеся в укриттях!", - додав чиновник.

01:25 в Оболонському районі Києва сталася пожежа у складських приміщеннях п'ятиповерхової будівлі, повідомив мер міста Кличко.

01:20 У Подільському районі горить приватний будинок, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За іншою адресою у Подільському районі сталося займання в триповерховому будинку. Інформація про постраждалих уточнюється.

01:20 мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у деяких районах столиці перебої з електропостачанням. Фахівці зʼясовують причину.