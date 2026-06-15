У Києві лунають вибухи, працює ППО, є постраждалі

У Києві працює ППО, чутно вибухи. Ворог запутив ракети та дрони.
03:06 Наразі 10 постраждалих в Києві внаслідок масованої атаки ворога. 8 із них медики госпіталізували до лікарень міста. Двом надали допомогу на місці, повідомив мер столиці.
03:00 Уже 8 постраждалих в столиці. Шестеро із них – у стаціонарах міських лікарень.Троє поранених у важкому стані, пише Кличко.
02:21 Підтверджено 5 постраждалих, надходять нові повідомлення й про наслідки, і звернення до медиків. На жаль, ця цифра не остаточна. Фіксуються нові пуски в напрямку столиці, повідомив Ткаченко.
02:13 Як повідомив Тимур Ткаченко: "за оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни СВІДОМО вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь!"
02:12 Уже троє постраждалих у Києві внаслідок масованої атаки ворога. Всі вони перебувають в стаціонарах столичних лікарень. Одна жінка у важкому стані, повідомив Кличко.
02:07 Наразі в столиці двоє постраждалих. Обох медики госпіталізували, повідомив Кличко.
02:06 Триває масована атака балістикою на Київ. Є нові пуски. Разом наразі маємо щонайменше 16 локацій з пошкодженнями, повідомив Ткаченко.
01:48 Загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа на даху Успенського собору, повідомив Кличко.
01:45 Мер Києва Кличко повідомив, що у північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі.
01:37 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок.
В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами.
У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.
01:30 Горить багатоповерхівка в Оболонському районі, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
"Наразі фіксуємо наслідки атаки щонайменше на 7 локаціях. На жаль, росіяни продовжують тактику терору житлової забудови. Наразі підтверджено 1 постраждалого, це оперативна інформація.
Загроза балістики триває, також є ймовірність застосування крилатих ракет та БпЛА протягом ночі. Залишайтеся в укриттях!", - додав чиновник.
01:25 в Оболонському районі Києва сталася пожежа у складських приміщеннях п'ятиповерхової будівлі, повідомив мер міста Кличко.
01:20 У Подільському районі горить приватний будинок, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
За іншою адресою у Подільському районі сталося займання в триповерховому будинку. Інформація про постраждалих уточнюється.
01:20 мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у деяких районах столиці перебої з електропостачанням. Фахівці зʼясовують причину.