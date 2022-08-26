Однак остаточного рішення про примусову евакуацію поки немає.

У столиці місцева влада може ввести обов'язкову евакуацію з окремих районів.

Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

За його словами, рішення про примусову евакуацію поки немає - жителі столиці самостійно вирішують, чи безпечно їм перебувати в Києві, особливо поруч з об'єктами критичної інфраструктури, які можуть атакувати окупанти.

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"Зараз ми при необхідності починаємо тренування цих евакуаційних комісій і прекрасно розуміємо, як будемо проводити евакуацію того чи іншого району, або всього міста. Ми розглядаємо варіанти аж до примусової евакуації, система повинна бути готова до цього", - підкреслив Ткачук.

Нагадаємо, на Запоріжжі розробили плани евакуації в разі аварії на ЗАЕС. Розроблено кілька планів, які розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території.

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