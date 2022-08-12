За попередніми даними, тіло належить мешканцю Києва, доньку якого викрали окупанти та вивезли на територію Білорусі 28 лютого.

У лісі на Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами українця.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Telegram.

"Пішим патрулем третьої роти Добровольчого формування Бучанської тергромади у лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця - Здвижівка виявлено тіло людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, тіло належить мешканцю Києва 1964 року народження, який був розстріляний російськими нелюдами під час окупації.

"Його доньку викрали орки і вивезли на територію Білорусі 28 лютого", - додали у міськраді.

За фактом виявлення тіла розпочато слідство.

Бучанська різня - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багато загиблих намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили понад 400 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді гвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

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