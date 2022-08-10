Втрати бригади разом з пораненими та "відмовниками" становлять близько тисячі осіб.

Від 64-ї бригади, яка орудувала у Бучі, майже нічого не залишилося, однак розформовувати її не будуть. Замість цього підрозділ карателів, який отримав "гвардійське" звання, буде поповнюватись солдатами з розформованих бригад

Про це пише "Радіо Свобода".

Один з окупантів Олексій Асташов виклав у соцмережах пост з фото, на якому зображені загиблі з 64-ї бригади. Згодом пост було видалено. На фото чомусь потрапили лише ті, кого нагородили орденом "мужності", а от пересічні вояки там не фігурують.

Після бучанської трагедії підрозділ, на відміну від інших, не повернули назад до Росії, а почали кидати на інші напрямки, де вони постійно зазнавали втрат.

Взяти участь у війні в Україні з 64-ї бригади погодились півтори тисячі осіб. Втрати підрозділу разом з раненими та "відмовниками" становлять близько тисячі осіб.

Як відомо, місто Буча в Київській області з перших днів вторгнення стало найгарячішою точкою на карті України. Окупанти катували, розстрілювали та ґвалтували мирне населення. Убивали навіть старих і дітей.

Після відступу рашистів з Бучі наприкінці березня, у місті було виявлено щонайменше 426 тіл мирних українських мешканців.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала персональні дані окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі Київської області.

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