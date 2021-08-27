Його впізнали завдяки ДНК-експертизі.

У Львові попрощалися з Кіборгом Дмитром Гудзиком, який загинув у 2015 році під час бою за Донецький аеропорт.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади потрапив під шквальний вогонь бойовиків, коли віз зенітну установку під старий термінал. У салоні перебували ще четверо людей. Всі вони загинули.

Бойовики видали тіла українських бійців через місяць, але впізнати їх було неможливо. Чоловіків поховали як тимчасово невстановлених Захисників України. Пізніше вдалося провести ДНК-експертизу.

Читайте такожРФ стягнула війська в окупований Крим-розвідкаСьогодні з Дмитром Гудзиком попрощалися на території 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Його перепоховають у Львівській області.

У чоловіка залишилася мати, дружина і маленька дочка.

Нагадаємо, що раніше на Донбасі загинув 46-річний український військовослужбовець Ігор Володимирович Черниш з Дніпра.

Раніше російські війська і підконтрольні їм окупанти обстріляли з гранатомета селище Травневе в Донецькій області.

Автор: Людмила Жерновська