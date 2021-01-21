За період оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських військовослужбовців і добровольців / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
У четвер, 21 січня, на Михайлівській площі в Києві запалили 244 лампадки в пам'ять про "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт від російських окупантів.
Лампадки запалили поруч зі Стіною Пам'яті. 244 лампадки символізують кожен день захисту Донецького аеропорту. В акції пам'яті міг взяти участь кожен охочий.
За період оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських військовослужбовців і добровольців, близько 500 отримали поранення.
Вшанування пам'яті "кіборгів": скільки тривала оборона Донецького аеропорту
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Бої за Донецький аеропорт
- Бої за Донецький аеропорт тривали з травня 2014 року по 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України.
- 20 січня 2015 року російські терористи підірвали новий термінал, бетонні перекриття обвалилися, багато українських військових загинули.
- 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених українських бійців потрапили в полон.
- Оборона терміналів аеропорту тривала 244 дні.
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