Також в окупованому росіянами місті чути постріли зі стрілецької зброї через зйомки кіно.

В окупованому росіянами Маріуполі пролунав гучний вибух. Він, імовірно, пов'язаний із розмінування "Азовсталі" від авіабомб, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гучний вибух. Знов чують всі райони міста. Попередньо - йде розмінування "Азовсталі" від авіабомб", - написав він.

Крім того, додав Андрющенко, в районі Слобідки (Залізничний вокзал) чути звуки стрілецької зброї через зйомку кіно.

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"Вирішили посилити Маріупольській ПТСР усіма доступними способами одночасно", - зазначив радник мера.

Війна в Україні - новини Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Андрющенко розповів, що російські окупанти перетворили руїни Драматичного театру в Маріуполі на сміттєзвалище. Він наголосив, що кожного разу, коли здається, що знущання з пам’яті вбитих маріупольців дійшло до дна, росіяни відштовхуються та пробивають його.

Також радник мера міста повідомляв, що російські війська активно готуються до оборони тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області. Ворог почав окопуватися безпосередньо в місті, крім того, фіксується переміщення техніки та живої сили окупантів.

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