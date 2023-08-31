29 серпня одразу в двох приміщеннях, де ворог готувався до імітації виборів, пролунали вибухи.

У Мелітополі російські загарбники запанікували після успішної атаки Служби безпеки України на "виборчу дільницю" у тимчасово окупованій Запорізькій області. Вони посилили охорону "виборчого штабу" та обмежили рух поруч із ним.

Як нагадав міський голова Мелітополя Іван Федоров, 29 серпня одразу в двох приміщеннях, де ворог готувався до імітації демократії, пролунали вибухи. Йдеться про "передвиборчий штаб" "Єдиної Росії" в окупованій Новій Каховці на Херсонщині та "виборчу дільницю" у захопленій Кам'янці-Дніпровській на Запоріжжі.

"Окупанти Мелітополя дивляться на полеглих "колег" у паніці", - зазначив Федоров.

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За його словами, росіяни посилили охорону свого "виборчого штабу" на центральній площі у місцевому палаці культури імені Шевченка, а також обмежили рух у радіусі сотні метрів навколо нього, перекрили сходи на Алеї Слави, виставили турнікети і повісили стрічки.

"Чи врятують турнікети від бавовни - інше питання. Допомагати окупантам у підготовці до псевдовиборів не тільки незаконно, а і часто небезпечно", - наголосив мер міста.

Боротьюа з окупантами на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Служба безпеки України вдарила безпілотниками по "виборчій дільниці" в окупованій Кам’янці-Дніпровській на Запоріжжі тоді, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району. Йдеться про близько 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, "кадирівці". Наразі відомо про значну кількість поранених.

Тим часом, в окупованому росіянами місті Нова Каховка Херсонської області партизан підірвав так званий "передвиборчий штаб" путінської партії "Єдина Росія". Були ліквідовані троє російських військових, які відповідали за охорону цього лігва путіністів.

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