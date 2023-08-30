Спецслужба вдарила безпілотниками по "виборчій дільниці" у м. Кам’янка-Дніпровська тоді, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

Вчора, 30 серпня, Служба безпеки України влаштувала чергову бавовну "кадирівцям" і колаборантам, які готувалися до "виборів" на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.

Українські безпілотники відпрацювали по "виборчій дільниці" у місті Кам’янка-Дніпровська тоді, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району, повідомило УНІАН джерело у спецслужбі.

"На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, "кадирівці". Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", - зазначив наш співрозмовник.

Атака відбулася кількома хвилями. Зазначається, що її точні наслідки можна буде оцінити згодом, однак вже зараз відомо про багато поранених.

Місто оточено російськими військовими, які активують свої засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та інше озброєння. Однак, як виявилося, захистити зрадників вони можуть лише на словах.

"Успішна атака СБУ – черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров’я", - підкреслило джерело.

СБУ проводить операції проти рашистів

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України реалізувала чергову спецоперацію по російському аеродрому в Курську. Загалом по аеродрому було запущено 16 безпілотників. Вони уразили чотири літаки Су-30 і один Міг-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 і два "Панцира".

В СБУ уточнили, що майже всі безпілотники досягли поставленої мети.

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