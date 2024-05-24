Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором.

Закупівельна агенція Міністерства оборони "‎Державний оператор тилу"‎ уклала договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів на суму майже 130 млн гривень, що складає 100% від потреби.

Як повідомляє Міноборони, усі угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини.

"Попри повномасштабну війну Міноборони працює над забезпеченням питання рівності між нашими захисниками та захисницями. Закупівля жіночої військової форми – важливий крок. Ці закупівлі - це про повагу до рівності та справедливості у лавах ЗСУ", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором. Жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Жіноча форма представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см.

Форма для жінок в ЗСУ

3 серпня 2023 року Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася у 2022 році на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності.

В грудні Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ – такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових.

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