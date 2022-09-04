Інформація щодо необхідності постановки з 1 жовтня на облік жінок певних спеціальностей не відповідає дійсності.

У Міністерстві оборони України спростували черговий фейк про військовий облік жінок.

Як йдеться у Facebook заступника міністра оборони Ганни Маляр, інформація щодо необхідності взяття з 1 жовтня на облік жінок, які мають певні спеціальності, не відповідає дійсності.

"Не поширюйте фейки про військовий облік жінок. Ще раз дублюю вже оприлюднену інформацію. Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламента. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони та Генштаб їх виконають", - заявила вона.

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За словами Маляр, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Вона додала, що нині у Збройних силах залишається потреба у фахівцях з медицини, радіотехніки, харчових технологій.

"Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - наголосила заступник міністра.

Військовий облік жінок:

Міноборони 11 жовтня 2021 року схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших. Наказ поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

22 січня 2022 року Міноборони розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок. Зокрема, у новому наказі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановки на військовий облік.

31 серпня Міноборони передало Раді пропозиції щодо військового обліку жінок.

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