Також Україна отримала від Сполучених Штатів 126 гаубиць М777.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що Україна вже отримала від союзників 26 реактивних систем залпового вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке проходить у Німеччині.

Зокрема, Остін нагадав, що у квітні США вперше передали Україні 155-мм гаубиці М777, які стали першими артилерійськими установками за стандартами НАТО, що потрапили на озброєння української армії.

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За його словами, на сьогодні США доставили 126 таких гаубиць.

"З часу нашої першої зустрічі Контактної групи Сполучені Штати і наші союзники та партнери доставили загалом 26 ракетних артилерійських систем дальнього радіусу дії і пов'язаних з ними снарядів GMLRS", - наголосив Остін.

"Усі ці потужності наочно допомогли Україні протидіяти російській агресії і навіть дозволили Україні чинити спротив поточному російському наступу", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує від США ракетно-артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, M270 – від Великої Британії, а MARS II – від Німеччини.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що для ефективної контратаки і перелому у війні ЗСУ необхідно щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270.

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