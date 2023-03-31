Починаючи з квітня 2022 року, українські воїни прослухали понад 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що зараз понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном. До "тренувальної коаліції" наших захисників приєдналися 26 країн.

Як він зазначив під час брифінгу, навчання українських військових здійснюються міжнародними зусиллями у партнерстві із коаліцією "дружніх" держав. За його словами, починаючи з квітня 2022 року, українські воїни прослухали понад 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем.

Райдер наголосив, що Сполучені Штати продовжать подібні тренування та тісно працюватимуть із союзниками й партнерами, щоб український народ отримав необхідну оборонну допомогу, якої він потребує для захисту країни та відбиття російської агресії.

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"Ми рішуче налаштовані підтримувати України стільки, скільки знадобиться", – додав він.

Навчання українських військових за кордоном

30 березня речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що українські воїни завершили навчання на комплексах Patriot у США. Роботі з цими системами в Штатах вчилися 65 українських військовослужбовців.

У Великій Британії українські захисники завершили навчання на танках Challenger 2. Танкісти перебували нан навчаннях з другої половини січня.

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