В результаті інцидентів нібито постраждала одна людина.

Афіпський нафтопереробний завод, розташований в Краснодарському краї Російської Федерації, спалахнув в ніч на 31 травня. Місцева влада повідомила про атаку дронами.

"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Загорілася одна з установок по перегонці мазуту. Попередня причина - приліт БПЛА", - повідомив губернатор області Веніамін Кондратьєв.

При цьому Telegram-канали повідомили, що потужний вибух чули за кілька кілометрів, а завод був оповитий вогнем і димом.

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Вогонь охопив лощадь в 100 квадратних метрів. Зазначається, що пожежу вже вдалося ліквідувати. Ніхто не постраждав. На місці інциденту продовжують працювати екстрені служби.

Крім того, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив нібито про обстріл населених пунктів з боку України. За його словами, одна людина отримала поранення.

"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Вся додаткова інформація пізніше", - написав російський чиновник.

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На території Російської Федерації після повномасштабного вторгнення в Україну почастішали пожежі та "хлопки". Все частіше стали горіти різні підприємства, а невідомі безпілотники кошмарять росіян навіть в Москві.

30 травня у столиці РФ прогриміли вибухи. РосЗМІ і влада повідомили про атаку дронів на місто і область. В результаті інциденту жертв немає, але журналісти з'ясували, що під ударом БПЛА опинилися будинки чиновників з оточення Путіна.

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