За словами представника ГУР, дану інформацію перевіряють та відстежують ситуацію.

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що українські спецслужби перевіряють інформацію про можливу передачу Іраном своїх балістичних ракет Російській Федерації

За словами представника ГУР, дану інформацію перевіряють та відстежують ситуацію, пише РБК-Україна.

Джерела видання в спецслужбах назвали факт передачі іранських ракет Росії малоймовірним, додавши, що наразі такі факти українськими спецслужбами не фіксувалися.

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Інформація про передачу Росії іранських балістичних ракет

Як повідомляло видання Reuters із посиланням на ряд джерел, Іран поставив Росії близько 400 балістичних ракет, в тому числі Zolfaghar, які можуть поражати цілу на відстані до 700 км.

За даними агентства, поставки почалися на початку січня після того, як в кінці минулого року відповідну сделку уклали представники РФ і Ірани на зустрічах в Тегеране і Москві.

Відзначається, що поставок буде більше, так як Ірану "дозволено експортувати зброю в будь-яку країну", заявив Reuters іранський чиновник. У жовтні обмежений термін Совбезу ООН на експорт Іраном деяких видів ракет, беспілотників та інших технологій.

Військовий аналітик Олександр Коваленко прокоментував повідомлення про постачання РФ Іраном сотень боєприпасів, зокрема, близько 400 балістичних ракет, в тому числі Zolfaghar, і розповів про небезпечні деталі.

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