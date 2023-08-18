У ГУР зазначають, що окупантам не вдасться зіпсувати українцям День Незалежності, але все ж закликають бути пильними.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відповів на запитання, коли закінчиться війна.

"Головне питання – чим закінчиться війна. Війна закінчиться звільненням українських земель і встановленням вільної незалежної держави української суверенної як невід’ємної складової європейської, євроатлантичної спільноти", - зазначив Юсов у коментарі УНІАН

Стосовно термінів він зауважив: "Звичайно, ми не будемо говорити про календарі, про дати. Але українські Сили безпеки і оборони, весь український народ роблять усе можливе для того, щоб ця дата була якомога швидше".

Також на запитання, з чим пов’язане збільшення кількості обстрілів по Україні останнім часом, Юсов зауважив, що окупанти намагаються і далі нищити українську цивільну інфраструктуру.

"Ми бачимо, що після свідомого розриву і виходу із "зернової угоди" ворог і держава-агресор інтенсифікували обстріли української цивільної інфраструктури, зокрема портової і зернової", - сказав він.

Разом з тим, зауважив представник ГУР, додатково це є відповіддю на успіхи українських Сил оборони з деокупації територій України. "Тим не менше, Україна продовжує звільнення власних територій і загарбникам не вдасться залякати Україну і українців", - наголосив Юсов.

На запитання, чи може це бути пов’язане з наближенням 24 серпня, і чого українцям очікувати цього дня, він зауважив, що "24 серпня нам потрібно очікувати відзначення (Дня Незалежності України – УНІАН) в надзвичайно складних умовах, в умовах повномасштабного вторгнення і війни".

"Але, тим не менше, відзначення відновлення Української державності і незалежності Української держави. І цього року, і наступного, і ще багато-багато років поспіль українці будуть відзначати у власній державі свято незалежності. І ворогу не вдасться це зіпсувати", - підкреслив представник ГУР.

Водночас він зауважив, що уважними та обережними усе ж потрібно бути, та реагувати на сигнали повітряної тривоги. "Сили безпеки і оборони і в ці дні, як і в інші, готові до відбиття агресії, зокрема і ракетних терористичних ударів. І готові до того, щоб боронити і звільняти нашу землю. Паніки не має бути, але уважними треба бути всім", - наголосив Юсов.

Загрози у День незалежності України

Раніше у Повітряних силах ЗСУ нагадали, що окупанти мають тяжіння до "сакральних" дат, тому це свято може стати "скрєпним" приводом атакувати Україну.

Як повідомляв УНІАН, днями Юсов зауважив, що загроза завдання масованих ракетних ударів по території України російськими окупантами зберігатиметься протягом усієї війни.

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