Зокрема, йдеться про танки та броньовані машини, самохідні артилерійські установки й боєприпаси.

У січні Російська Федерація приховано завезла на окуповану частину Донбасу пальне та озброєння.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook, командування збройних сил РФ продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

"У січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, декілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління збройних сил РФ заявки на комплектування з’єднань і частин окупаційних сил додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.

Читайте такожОкупанти з безпілотника вдарили по КПВВ: українського бійця врятував випадок (фото, відео)За даними Міністерства оборони України, станом на 3 лютого російські підрозділи біля українських кордонів нараховують близько 115 тисяч наземного компонента, враховуючи територію Білорусі, прилеглі райони РФ, включно з тимчасово окупованими Донбасом та Кримом.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про стан забезпеченості України військовими запасами.

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