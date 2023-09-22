Імовірно, чутки поширюють навмисно, щоб посилити бойовий дух окупантів.

Українські військові спростовують інформацію, яка оприлюднена деякими ресурсами, про прибуття на лівобережжя Херсонщини підрозділів ПВК "Вагнер".

Відповідну заяву зробила на брифінгу начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Станом на зараз, прибуття вагнеровських підрозділів ми не фіксуємо", - сказала вона.

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Гуменюк припустила, що в умовах гібридної війни окупанти намагаються у спосіб поширення такої інформації підняти бойовий дух своїх військових. За її даними, окупаційні війська на певному напрямку потребують додаткових резервів, але насправді ЗСУ там вже тиждень фіксують прибуття представників Росгвардії та "кадирівців", які прибули для стримування дезертирських настроїв у лавах окупантів.

Вона уточнила, що через бойові дії українських захисників на Запорізькому і на Херсонському напрямках, жертвами яких стають загарбники, у лавах противника фіксується "посилений рух дезертирства".

"Тому місцеві підрозділи, які більш менш зорієнтувалися по Херсонщині, вишукують способи, як перейти у вигляд цивільних. Тобто, переодягаються у цивільне та намагаються загубитися серед населення. Намагаються сісти у так звані евакуаційні автобуси, щоб виїхати з цієї території", - розповіла Гуменюк.

Доля "вагнерівців" після заколоту

Нагадаємо, сьогодні деякі ресурси, зокрема, з посиланням на певні джерела, розповсюдили інформацію про прибуття підрозділів ПВК "Вагнер" на Херсонщину, щоб воювати проти ЗСУ.

18 вересня ЗМІ повідомляли, що понад чотири сотні найманців ПВК покинули Африку. Також були повідомлення про складнощі, з якими бойовики "Вагнера" нібито стикаються у Сирії тощо.

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