Журналісти відзначають, що в порівнянні зі знімком від 19 липня, кількість техніки зросла приблизно на 269 одиниць.

Журналісти отримали свіжий супутниковий знімок наметового табори ПВК "Вагнер" у селі Цель, зроблений сервісом Planet о 8: 12 ранку 25 липня, і порівняли його зі знімком від 10 липня.

Як пише видання Радые Свабода, на свіжому знімку журналістам вдалося нарахувати 754 одиниці техніки, серед яких: 62 фури, 534 машини (пікапи, мікроавтобуси, легкові), 33 автобуси, 99 вантажівок, 26 Уралів, Камазів або бронеавтомобілів.

Журналісти відзначають, що в порівнянні зі знімком від 19 липня, кількість техніки зросла приблизно на 269 одиниць.

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ПВК "Вагнер" у Білорусі - подробиці

Нагадаємо, у 10 колонах до Білорусі прибуло 670-700 одиниць автомобільної техніки. Остання, 11 колона, прибула до Білорусі вчора ввечері, 25 липня, і налічувала мінімум 29 одиниць техніки.

Члени російської приватної військової компанії "Вагнер" з Білорусі масово повертаються в РФ, оскільки у відпустки розпустили кожну другу бригаду ПВК.

У Білорусі підрозділом членів приватної військової компанії"Вагнер" командує уродженець української держави - 46-річний Сергій Володимирович Чубко. За даними аналітиків, він народився в Чернівцях. Його сім'я переїхала до РФ після розпаду Радянського Союзу і почала жити в місті Новоросійськ.

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