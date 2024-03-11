Плетенук зауважує, що одного дня вони будуть вимушені повернутися до виконання завдань.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зауважує, що такої довгої паузи з відсутністю кораблів російських окупантів у Чорному морі ще не було.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що російські окупанти не виводять свої військові кораблі у акваторію Чорного моря вже п’ять днів, а ворожі ракетоносії перебувають у пунктах базування вже 20 днів.

"Ворог зараз не виводить кораблі взагалі в акваторію Чорного моря. Такої паузи довгої не було навіть після знищення першого з трьох кораблів – коли знищили катер "Івановєц", - зауважив Плетенчук.

Водночас, додав він, одного дня російські окупанти усе одно будуть вимушені повернутися до виконання завдань.

"Завдань у них достатньо. І так, слід враховувати будь-які рухи ворожого корабельного складу. І звісно, ми це враховуємо", - сказав речник.

Також на запитання щодо розвитку українського флоту, Плетенчук зазначив, що є відповідні концепція та стратегія. "Ми виконуємо цей план. Ми рухаємося далі у розбудові українського флоту", - зауважив він і додав, що розвиток флоту – це тривалий процес, який вимагає зусиль та часу.

Удари по Черноморському флоту - подробиці

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 1 лютого поблизу тимчасово окупованого Росією Криму в результаті спецоперації було потоплено російський ракетний катер "Івановєц".

14 лютого в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України та ЗСУ був потоплений російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У ніч на 5 березня ГУР у співпраці з ВМС ЗСУ провели спецоперацію у Чорному морі, в результаті якої неподалік Керченської протоки морськими дронами був уражений російський патрульний корабель "Сергій Котов".

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов зазначив, що на борту "Сергія Котова" був гелікоптер, готовий до бойового чергування.

Він зауважив, що від початку нового року це вже не перша успішна операція та запевнив, що така робота буде продовжена.

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