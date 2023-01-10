Проблема з обладнанням, яке встановлено всередині. Солдатам доведеться багато чому навчитися.

Британські танки Challenger 2 вельми ефективні. Однак може пройти чимало часу, поки ЗСУ зуміють почати застосовувати цю техніку на фронті. Складність навчання обумовлена обладнанням, яке встановлено всередині танків.

Такою думкою поділився віце-маршал авіації Королівських ВПС у відставці Шон Белл у коментарі Sky News. За його словами, "це досить ефективний танк", але є "зворотний бік", який полягає в складності тренувань з використання Challenger 2.

"Вони напхані електронікою, лазерними прицілами, окулярами нічного бачення, комп'ютерами цілевказівки, все це буде для українців подвійною голландською мовою і потребуватиме величезної кількості тренувань. Тому я думаю, що це [передача танків] все ще спекуляції. Сьогодні дуже важко зрозуміти, як українці виграють від цього, але в кінцевому підсумку це може стати частиною всієї цієї дихотомії", — продовжив Белл.

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За словами віце-маршала у відставці, найбільшим постачальником танків для України залишається Росія, адже вона "кидає їх на полі бою": "І, звичайно, перевага цього в тому, що українці і росіяни використовують одні й ті ж танки, використовують одні й ті ж запчастини. Вони можуть негайно вступити в бій і почати діяти".

Британські танки для України: що відомо

Офіційна інформація про передачу Challenger 2 не надходила. Вперше про потенційні поставки танків розповіло видання Sky News з посиланням на власні джерела.

Як повідомили журналісти, дискусії з цього приводу тривають "протягом декількох тижнів". Один зі співрозмовників заявив, що такий крок мотивує інших союзників на передачу танків Україні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн дала наступний коментар щодо поставок важких танків для ЗСУ: "Я багато разів говорила від початку російського вторгнення в Україну, що на мою думку, Україна повинна отримати всю необхідну військову техніку, якої потребує, і за допомогою якої зможе захистити свою батьківщину".

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